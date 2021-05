Sempre più offerte per il mercato dei furgoni elettrici e ibridi

Non solo vacanze e spostamenti da casa al lavoro. Nel settore dell’automotive ci sono grandi novità che riguardano i veicoli commerciali dedicati al trasporto merce e al trasporto persone. Come già successo per le auto, la mobilità elettrica sta diventando una realtà sempre più affermata, dobbiamo quindi domandarci se nel prossimo futuro sarà più conveniente l’acquisto di un veicolo oppure il noleggio a lungo termine?

Di certo c’è che il mercato dei veicoli commerciali appare in forte espansione, nonostante il lungo periodo di lockdown, lo dicono i dati, che parlano di una crescita del 5,4 per cento nel confronto fra il mese di marzo del 2019 e il marzo del 2021. Una crescita legata a diversi fattori: gli incentivi governativi e la necessità di adeguare i mezzi alle nuove normative anti-inquinamento, vista la vetustà del parco circolante in Italia.

All’interno del mercato dei veicoli commerciali un ulteriore delta di crescita lo dimostrano i veicoli ibridi (grazie ai nuovo motori mild-hybrid) che guadagnano acquirenti ai danni del diesel, sfiorando il 5 per cento dell’intero mercato.

Ma, anche in questo caso, torniamo alla domanda iniziale: acquisto o noleggio lungo termine furgone ibrido ?

La clientela pare sempre di più orientarsi verso la seconda soluzione con le società che si rivolgono al noleggio quasi per il 50 per cento dei casi. Da non escludere, poi, la grande novità del 2021, ovvero la possibilità di guidare un furgone con la soluzione del noleggio lungo termine furgone elettrico . Sono sempre di più infatti, le cause automobilistiche che puntano su questo tipo di alimentazione.

Nei prossimi mesi arriveranno nelle concessionarie, e nelle aziende di noleggio a lungo e breve termine, una decina di nuovi modelli ibridi o elettrici, di tutte le principali case automobilistiche.

Solo per fare alcuni nomi:

Citroen E-Jumpy

Fiat E-Ducato

Ford E-Transit

Opel Movano Elettrico

Peugeot E-Boxer

Opel e-Vivaro

Opel Zafira e-Life

Toyota Proace City Elettrico

