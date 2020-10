Superbonus ristrutturazioni, Centro Servizi segue il cliente al… 110 per cento

Il mercato immobiliare sembra tirare un sospiro di sollievo di fronte ai numerosi interventi presentati dal Governo per ristabilire questo settore. Si parla di ecobonus e incentivi, il cui importo può arrivare fino al 110 per cento: un ottimo incoraggiamento per chi si appresta ad una ristrutturazione della propria abitazione.

Per accedere a questi super bonus, però, la trafila burocratica è enorme, ci sono determinati parametri da rispettare e in molti casi sono direttamente le aziende a presentare ai propri clienti soluzioni alternative. Con l’entrata in vigore del decreto rilancio, il Governo ha messo a punto dei meccanismi che prevedono la cessione del credito di imposta che deriva dalle detrazioni. In questo modo il singolo privato può ottenere uno sconto nella fattura dell’azienda che esegue i lavori o un finanziamento dei lavori dalle banche, cedendo a quest’ultime il proprio credito d’imposta.

L’azienda di multi servizi Centro Servizi Srl sulla via Pisana 102 a Lucca può contare su nove dipendenti in grado di offrire ai propri clienti un servizio chiavi in mano. Avvalendosi di figure professionali di alto livello, che lavorano nel proprio settore da più venti anni, il Centro Servizi Srl mette a disposizione idraulici, muratori, cartongessisti, pavimentisti, falegnami, imbiachini, elettricisti. Per tutta la parte relativa alla progettazione con la presentazione delle pratiche l’azienda collabora con figure professionali, come ingegneri e architetti.

I lavori verranno seguiti direttamente dai vari professionisti, dalle prime fasi progettuali e di richiesta degli incentivi, fino alla loro conclusione, privilegiando tutti gli interventi relativi alla richiesta di ecobonus, cappotti termici, impianti fotovoltaici, pavimenti termici e molto altro.

Centro Servizi Srl acquista il credito del 110 per cento del 50 e del 65 per cento, per la parte mancante per arrivare al 100 per cento, viene offerta la possibilità al cliente di fare un finanziamento in dieci anni a tasso zero. A sinonimo di garanzia dell’affidabilità dell’azienda sono numerosi i lavori importanti di cui si è occupata nella Piana di Lucca, nel corso dei cinque anni di attività, come gli appartamenti dell’Orange Village.



Centro Servizi Srl offre anche servizio di reperibilità 24 su 24 a prezzi modici, l’ufficio si trova sulla via Pisana 102 Lucca. È possibile contattare l’azienda per preventivi e informazioni al numero 3801839017.