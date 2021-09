Tenucci fa il bis e apre un nuovo store a Sant’Anna

Continua a crescere la famiglia dei negozi Tenucci. Un nuovo punto vendita aprirà infatti sabato (2 ottobre) in viale Puccini, al civico 930. Un fondo da cento metri quadri, curato nel dettaglio con un design fai-da-te che ricalca lo stile dello storico negozio di via Beccheria, che rimarrà aperto per offrire ai clienti una doppia possibilità di shopping anche a seconda del tempo a disposizione.

Al nuovo store a Sant’Anna sarà possibile parcheggiare lungo strada o nel posteggio auto privato dietro il negozio, per una maggior comodità a pochi passi dal centro storico. La linea dei capi di abbigliamento rimarrà per lo più la stessa del punto vendita dentro le Mura, con un occhio di riguardo alla donna giovane grazie all’aggiunta di alcuni nuovi brand. E c’è di più: i clienti potranno trovare la cortesia e l’esperienza del personale del negozio di via Beccheria anche a Sant’Anna perché saranno proprio gli stessi volti a darsi il cambio a rotazione tra i due punti vendita.

“In questo periodo, dove tanti hanno scelto di buttarsi nell’e-commerce, io ho deciso di investire sul territorio”, spiega il titolare, Carlo Tenucci.

“Ho sempre creduto nel contatto diretto con la clientela – aggiunge – con la quale, negli anni, abbiamo instaurato un rapporto di fiducia reciproca, cercando di dare sempre le migliori consulenze possibili. Ecco perché anche il personale, altamente qualificato, si alternerà tra le due sedi, che rimarranno aperte e complementari, per offrire ai clienti da una parte la possibilità di fermarsi durante una passeggiata in centro, dall’altra di raggiungere il nuovo punto vendita con maggior comodità di parcheggio e di tempo”.

La sede di viale Puccini rimarrà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 19,30. Gli stessi orari saranno rispettati anche nel giorno dell’inaugurazione quando, per l’occasione, saranno presenti anche i gelati di Cremeria Opera ad accompagnare i clienti affezionati e i curiosi nel nuovo store.