Tradizione e innovazione, le calzature di Corbelli 1958 a domicilio grazie all’e-commerce

Una storia che affonda le sue radici nel passato, ma che oggi sa coniugare tradizione e innovazione. Una vicenda familiare che custodisce il sapore antico dell’abilità artigianale, quella che sgorga dal made in Italy che ci inorgoglisce da sempre, che ci fa sussultare.

È il 1958, in provincia di Lucca, quando una giovane madre si mette in testa che cambiare il corso degli eventi è una missione possibile. Inizia così una produzione di calzature femminili destinate ad imprimere una svolta per una famiglia e non soltanto: dapprima nascono gli zoccoli ed è subito un successo.

Oggi Corbelli 1958 – nome che deriva proprio dai contenitori che ospitavano gli zoccoli a fine produzione – è la linea di diretta emanazione di Fenili Calzature. Una mission portata avanti senza mai smarrire la filosofia di un tempo, quell’impronta al “saper fare” tipicamente italiana, la passione per la qualità che non abdica alle logiche del mercato. E che, in tempi di emergenza, sa ripensarsi, strutturandosi in modo da arrivare direttamente sulla soglia di casa dei moltissimi consumatori che, per generazioni, hanno saputo apprezzare i prodotti proposti.

Produttori, ma anche venditori: è questa la forza di una famiglia che, a Segromigno in Monte, unisce la passione e le competenze di una quindicina di lavoratori. Ed ogni volto, si sa, custodisce una storia da raccontare: il negozio “fisico” è il luogo in cui abitano convivialità e consigli esperti, ma oggi – a causa del Covid-19 – non è possibile frequentarlo.

Per questo motivo assume ancora più valore l’e-commerce aziendale: sul sito https://www.corbellishoes.com/ è possibile confrontare i modelli, ottenere informazioni sui nuovi arrivi, farsi guidare nella scelta della calzatura giusta. E poi, una volta selezionati i prodotti, riceverli comodamente a casa – in tutta sicurezza – con un servizio spedizione e reso sempre gratuiti. Un portale che, quindi, aderisce ai tempi correnti fornendo una soluzione concreta per limitare al massimo gli spostamenti: nato nel 2017, oggi si rivela a maggior ragione un alleato formidabile.

La primavera esplosa da un pezzo, nel frattempo, ha portato in dote anche una nuova linea, frutto di un accurato piano di sviluppo che ha coinvolto modellisti, stilisti e artigiani. Da quella coraggiosa madre in poi, arrivando alle successive generazioni, l’azienda non ha mai smesso di pulsare vitalità ed entusiasmo, incrociando gusti che hanno solcato i decenni. Quella storia, nell’immediato, viene ancora alimentata dalle possibilità fornite dalla tecnologia che dialoga con una tradizione di qualità.

Per maggiori informazioni è possibile consultare anche i canali social

https://www.facebook.com/Corbelli.shoes

https://www.instagram.com/corbelli.shoes/