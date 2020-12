Tutta la dolcezza del Natale con i panettoni speciali di Cremeria Opera

Sarà un Natale certamente diverso, questo lo sappiamo tutti ormai, ma la dolcezza dei prodotti Cremeria Opera rimane la stessa, anzi è sette volte più buona.

Si avvicina il periodo natalizio e, come ogni anno, Cremeria Opera non si fa trovare impreparata grazie alla sua variegata proposta di panettoni. Rigorosamente tutti artigianali e composti da ingredienti naturali e genuini, i panettoni ideati per queste festività sono addirittura sette! Gli amanti di questo speciale prodotto della tradizione italiana non resteranno affatto delusi, ce ne è davvero per tutti i gusti.

Queste tutte le tipologie di panettone che sarà possibile trovare nei due punti vendita di Sant’Anna e Sant’Alessio:

• Classico

• Cioccolato e pere

• Curcuma, miele e pinoli

• Gocce di cioccolato

• Frutti di bosco

• Willy Tonka – Special

• Al Sigaro – Special

Non solo quindi l’autentico sapore classico, ma occhio strizzato anche all’innovazione. C’è da dire che la ricerca costante della novità e la sperimentazione di abbinamenti inediti di diversi ingredienti è sempre stato un marchio di fabbrica di Cremeria Opera, ma questa volta ci siamo spinti ancora oltre.

Alcune di queste tipologie sono ormai già note ai più fedeli degustatori Opera, ma sono in particolare due di esse a rappresentare per queste festività natalizie delle vere e proprie chicche: il Panettone al Sigaro e Willy Tonka!

“Ci piace sperimentare sempre nuovi sapori per rendere unico un prodotto di alta qualità artigianale – spiega Mirko Tognetti, mastro pasticciere e titolare di Cremeria Opera. – L’idea di realizzare un panettone al sapore di Sigaro Toscano è nata per i 200 anni della Manifattura Tabacchi, produttrice del famoso Sigaro Toscano. Mi contattò per realizzare il gelato al cioccolato fondente al Sigaro Toscano pensato in onore del maestro Ennio Morricone durante un suo concerto al Lucca Summer Festival. Essendo Dicembre mi sembrò però più indicato un panettone, e così nacque il Panettone al Sigaro che riscontrò un ottimo successo all’evento. Quest’anno ho deciso quindi di metterlo in commercio proponendo insieme a questo anche un nuovo panettone special Willy Tonka (come il nostro gusto di gelato al cioccolato bianco e fava di tonka), dal sapore ricco e avvolgente. Questi due panettoni già alla degustazione ci hanno stupito e non vediamo l’ora di stupire anche voi”.

La possiamo definire quindi come una rivisitazione di un elemento chiave della nostra tradizione culinaria seguendo a pieno la filosofia di Cremeria Opera: attenzione maniacale alla qualità delle materie prime e rispetto della genuinità dei prodotti. Ogni singolo ingrediente è infatti accuratamente scelto tra i migliori sul mercato, valorizzando produttori che salvaguardano il territorio e la stagionalità delle coltivazioni.

Le sorprese non terminano però qua! Per chi ama mettersi ai fornelli e ha un debole per la pasticceria è arrivato il momento di mettersi alla prova con il Kit Panettone. Nei punti vendita Cremeria Opera sarà infatti possibile trovare, oltre ai panettoni citati sopra, anche la confezione con tutto l’occorrente per provare a replicare il panettone classico, comprese ricetta e procedimento segreto.

“Anche se il momento è veramente negativo per il nostro settore, con la chiusura dei punti vendita ed una riduzione drastica dei volumi di vendita – commenta ancora Mirko Tognetti – puntiamo molto sul prodotto di punta del periodo natalizio con cinque versioni classiche, due special e il kit di preparazione. Crediamo fermamente che il consumatore possa scegliere un prodotto di alta qualità per coccolarsi in un momento negativo come quello che stiamo attraversando”.

Tutti i panettoni sono disponibili nei formati da 500 grammi e 1 chilo e sarà possibile trovarli nei punti vendita di Sant’Anna e Sant’Alessio o prenotando online al sito www.cremeriaopera.it. Per chi invece preferisce non spostarsi, Cremeria Opera mette a disposizione dei clienti anche il servizio di consegna a domicilio, sia all’interno del comune che nei comuni limitrofi. Tutte le ultime info relative agli orari di apertura e alle modalità di acquisto sono disponibili online.