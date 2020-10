Ultimo weekend di promozioni speciali da Magazine Abbigliamento a Gallicano

Terzo e ultimo weekend di festeggiamenti per Magazine a Gallicano, che compie i suoi primi dieci anni di attività.

Magazine non si ferma, anzi triplica. Dopo due weekend di promo incredibili, ecco in arrivo il terzo ed ultimo fine settimana per concludere i festeggiamenti per le prime dieci candeline del punto vendita di Gallicano.

Davvero un importantissimo ulteriore traguardo per Magazine, già presente a Lucca da oltre trent’anni con lo store di Lunata, ormai un vero e proprio punto di riferimento per lo shopping di chi ricerca un ottimo connubio tra brand di qualità e prezzo.

E quindi quale miglior modo di festeggiare se non ringraziando tutti i clienti che hanno reso possibile tutto questo? Ecco per cui un mese di ottobre, fino ad adesso letteralmente esplosivo, con prezzi super scontati e promozioni imperdibili pensate ad hoc per tutta la famiglia… e le sorprese non sono ancora finite.

Da domani (23 ottobre) fino a domenica (25 ottobre), spazio per l’ultima promo da campioni targata Magazine: 30 per cento di sconto sul totale del tuo prossimo acquisto se ritorni entro 10 giorni dalla data dello scontrino e se spenderai un minimo di 50 euro.

Cosa significa? Semplice! Recati venerdì, sabato o domenica allo store di Gallicano ed effettua un qualsiasi acquisto, ti verrà consegnato un porta scontrino e se tornerai entro 10 giorni dalla sua data ripresentandolo alla cassa avrai diritto ad uno speciale sconto del 30 per cento sul totale del tuo acquisto! Questa promo è attiva su tutti gli articoli presenti in negozio, di tutte le collezioni uomo, donna e bambino a patto che si spenda un minimo di 50 euro.

In più, ancora attiva nel weekend la speciale promo dedicata a tutti bambini, con sconto del 20 per cento su tutto l’abbigliamento bimbo.

Un’occasione imperdibile per tutta la famiglia per trovare a prezzi super ribassati tutti gli articoli necessari per affrontare l’arrivo dell’inverno! Questi sono solo alcuni dei brand sui quali sarà possibile trovare attiva questa speciale promozione: Jack&Jones, Levi’s, Antony Morato, Kappa, Erreà, Navigare, Boy London, Pyrex, Take Two.

“Tutto pronto per quest’ultimo weekend di festa da cui ci aspettiamo lo stesso afflusso dei weekend precedenti – commenta Antonio Tomei, titolare di Magazine Abbigliamento insieme al socio Riccardo Raffaelli – Crediamo molto nel nostro settore e nonostante il brutto periodo che stiamo passando, i clienti della Valle del Serchio e Garfagnana non hanno mai fatto mancare la loro presenza. Siamo fiduciosi quindi in una buona stagione invernale, grazie anche alla loro partecipazione, e invitiamo chi non è mai stato da noi a farci visita, anche perchè ricordiamo che i nostri locali sono molto ampi, e quindi è possibile muoversi in tutta sicurezza”

A questo punto mancate solo voi.

Magazine Abbigliamento dalla A alla Z, la soluzione ideale per il tuo shopping.

Magazine Abbigliamento

Via Fondovalle 1, Gallicano (Lucca)

Orari di apertura nei weekend di promozione:

Venerdì 9,30-13 / 15,30-19,30

Sabato: 9,30-13 / 15-19,30

Domenica: 10-13 / 15-19,30