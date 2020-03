Un ‘chicco’ per addolcire l’isolamento: la pasticceria Regina arriva a casa

Sono giorni in cui ci è chiesto di rinunciare a molte abitudini, a molti riti quotidiani. Giorni di preoccupazione e inquietudine – che possono trovare un conforto, piccolo ma necessario, nella dolcezza. Quella reciproca, tra persone. E quella per viziarci un po’, della pasticceria di fiducia: come, per molti lucchesi, la Regina di via Papa Giovanni XXIII.

I laboratori continuano a sfornare ogni mattina cornetti e treccine al cioccolato, torte moderne – anche monoporzione – e grandi classici per festeggiare un compleanno, o un anniversario. Con tutte le personalizzazioni che il cliente richiede. Basta una telefonata e le specialità della pasticceria Regina arrivano a casa in tutta sicurezza, come richiesto dalle direttive ministeriali per prevenire i contagi (vedi il video cliccando qui).

Ma c’è di più: con l’ordine arriva un regalo. Lievito madre accompagnato alla ricetta per pizza, focaccia e pane da fare in casa. Sì, perché la qualità – del tempo, di quello che si mangia, di quello che si fa – continua a essere una priorità per la Regina. Lo spiega bene Stefano Montan, titolare dell’attività e pasticcere: “Ci siamo resi conto, da subito, che uno degli aspetti più preoccupanti dell’emergenza sanitaria in corso è la tenuta emotiva delle persone chiuse in casa. In tempi rapidissimi abbiamo riorganizzato il nostro modo di lavorare perché volevamo esserci, per i nostri clienti, anche adesso: sappiamo bene quanto un ‘chicco’, un dolcino, possa favorire il buon umore”. Non a caso pasticcini, torte e cioccolato sono quel ‘di più’ che associamo alle feste, allo stare insieme, alla condivisione. “Abbiamo scelto di portare nelle case anche un po’ del nostro lievito madre vivo come segnale di presenza, come attenzione e invito a fare: la ricostruzione, in fondo, passa dalle mani. Impastare, spianare, dare forma al pane sono gesti antichi e potenti, che fanno stare bene”.

La motivazione di Stefano è sorretta dall’instancabile lavoro del suo staff di collaboratori: persone energiche e vulcaniche che dal primo momento hanno trovato nuovi canali di contatto con i clienti. I social, tra tutti: “I nostri ragazzi si sono dati da fare – spiega Stefano – con videoricette da casa e consigli, perché la Regina è anche questo: una comunità in relazione”. Nel giro di pochi giorni è stato rivoluzionato il modo di organizzare il lavoro ma è rimasta intatta la voglia di esserci e fare la propria parte. “Ringrazio tutti per questo spirito resiliente che, giorno dopo giorno, fa la differenza. Grazie ai professionisti di Herman Team, che curano la comunicazione dell’attività, e grazie ai ragazzi di Crescita Result, realtà che si occupa di sviluppo e crescita aziendale. Chiedo venia – conclude Stefano – se ho dimenticato di citare qualcuno: sono davvero molte le persone che stanno collaborando al progetto”.

La consegna è gratuita nel raggio dei 5 chilometri dalla pasticceria. Per ordini e informazioni si può chiamare sia il numero fisso 0583954475 sia inviare un messaggio WhasApp al numero 3455625830. In queste settimane, in particolare, si possono prenotare specialità pasquali: colomba classica o al cioccolato, soggetti di cioccolato e confezioni con 6 uova spaziali. Evergreen – e molto, molto richiesta quando il morale va giù – c’è inoltre la spalmabile di nocciole Igp del Piemonte. Attenzioni da regalarsi o da regalare: in giorni in cui si è distanti anche abitando nella stessa via è quanto mai importante comunicare vicinanza, magari inviando un ‘chicco’ alle persone più care.