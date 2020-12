Verniciatura Industriale a Porcari: in un periodo in cui sono i colori a fare la differenza apre AMMcolor

Verniciatura industriale, a Porcari apre AMMcolor.

Un altro passo importante nel processo di crescita della AMMcut, società di taglio laser, già presente sul mercato locale, che ha portato alla nascita del nuovo brand di Verniciatura Industriale, AMMcolor.

L’esigenza è quella di offrire un servizio di trattamenti superficiali e verniciatura industriale sul territorio per l’industria e in particolar modo per il settore cartario, garantendo ai propri clienti un servizio completo e caratterizzato da elevati standard qualitativi.

La AMMcolor è specializzata in verniciatura industriale e trattamenti anticorrosivi, con possibilità di finiture a polvere, a liquido e personalizzazione della propria tintura attraverso RAL, primer zincanti, effetti bucciati, raggrinzati e lisci; inoltre esegue trattamenti di sabbiatura e Shot Peening.

La neonata AMMcolor è strutturata in modo da consentire di elaborare e fornire ogni soluzione di verniciatura per grandi lotti, ma permette anche la gestione di ridotti quantitativi mantenendo in entrambi i casi elevati standard di qualità finale di prodotto.

AMMcut, nonostante un 2020 pieno di incertezze, si propone invece, anche attraverso la nascita di questo nuovo brand, come una realtà industriale attiva e innovativa sul territorio, sempre pronta a soddisfare le esigenze del mercato locale e dei propri clienti.

AMMcut si trova a Porcari in via Giacomo Puccini 1940. Per qualunque informazione 0583.277330 e info@amm-cut.it.