Buffet per S. Croce 2011, ok riconoscimento del debito

Via libera al riconoscimento del debito fuori bilancio per il servizio buffet per la festa di Santa Croce del 2011. L’ok è arrivato questa sera (3 dicembre) in Consiglio comunale.

Si tratta di 3302 euro a favore della ditta Buralli in relazione al servizio catering effettuato per la festività di Santa Croce 2011: “Siamo arrivati a questo punto – precisa Lemucchi – dopo un decreto ingiuntivo e conseguente atto di precetto all’indirizzo del Comune, che non aveva saldato. Di fronte a questo non ci sono altre strade se non quella di saldare il debito”.

Il consigliere Marco Martinelli, a tal proposito, chiede se “l’anno successivo, nel 2012, gli interessati hanno richiesto il pagamento del debito. Oggi sono ormai passati diversi anni”. Sul punto, la consigliera Chiara Martini precisa che “non era stata avviata la necessaria procedura per legge. A questo punto l’unica strada è pagare, riconoscendo il debito fuori bilancio”.

L’assessore Lemucchi rileva che “questa per noi era una prestazione che non esisteva, perché non avevamo nessun documento che la comprovi, né alcuna copertura prevista nei vari capitoli. Per questo l’abbiamo inizialmente respinta, poi siamo arrivati a questo punto, perché la società è comunque riuscita a provare l’effettività del servizio svolto”.

Luce verde per la pratica, che riceve 22 voti favorevoli (2 contrari, 0 astenuti).