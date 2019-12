Chiasso Barletti, tre appuntamenti per le domeniche di dicembre

Tre imperdibili appuntamenti animeranno il rifiorito Chiasso Barletti in questo mese di dicembre, le domeniche dell’8, 15 e 21

Il primo appuntamento è per i Freedom Singers Gospel che dalle 17 si esibiranno direttamente nella via con un vasto repertorio Gospel classico e contemporaneo. Le domeniche del 15 e 21 dicembre dalle 16 alle 19 sarà la volta di Babbo Natale che arriverà nel Chiasso direttamente con la sua slitta e incontrerà i bimbi che potranno consegnare la letterina con foto ricordo

Per i più grandi invece l’appuntamento è per ogni giovedì sera con vin brulé alla Vineria La Guerra di Paco.