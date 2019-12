Sopralluogo questa mattina (4 dicembre) dell’assessore all’arredo e decoro urbano Gabriele Bove, del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e dei tecnici comunali al cantiere di restauro della croce di Borgo Giannotti.

I lavori, che saranno conclusi entro metà mese, sono a carico dell’amministrazione comunale per un importo di 7275 euro, con la supervisione dalla soprintendenza di Lucca.

In queste settimane è stata effettuata la completa ripulitura tramite impacchi di polpa di cellulosa e stuccatura a malta delle superfici lapidee. In questo momento è in corso la pulitura delle superfici metalliche.

Il restauro è eseguito da Silvana Fooli di La Sinopia restauri.