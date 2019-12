Labrador di 6 anni cerca una nuova famiglia

Max, labrador puro di 6 anni, cerca urgentemente una famiglia che lo adotti. Purtroppo la sua storia non è delle più belle: da quanto il suo padrone è deceduto vive in un box senza uscire quasi mai e, per questo motivo, sta soffrendo molto.

Max è dolcissimo e obbediente, va d’accordo con tutti, a esclusione dei cani maschi. Si sta occupando di lui, al momento, l’associazione Amalo onlus.

Anche il passaparola può avere buoni risultati per restituirgli una vita dignitosa. Per informazioni contattare il numero 3471834141.