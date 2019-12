Lavori alle arcate del cimitero, ok al progetto definitivo

Arcate monumentali del cimitero urbano, ok al progetto definitivo. La giunta Tambellini ha dato il via libera al progetto sui lavori al cimitero urbano, che prevede opere di consolidamento strutturale e manutenzione straordinarie o rifacimento riguarderanno parte della copertura e delle arcate monumentali nord.

I lavori sono stati inseriti nel piano triennale delle opere e dei lavori pubblici viste le precarie condizioni in cui versa il tetto e l’intera parte della struttura lasciata all’incuria e al degrado, tanto da minarne la sicurezza.

Con l’autorizzazione della Soprintendenzza, l’amministrazione comunale aveva incaricato lo Studio Regoli Architettura Ingegneria, di Altopascio di redigere un progetto definitivo ed esecutivo per un recupero strutturale dell’edificio.

La relazione dei professionisti ha individuato ampie zone di fessurazione nel legno della copertura, difetti di assemblaggio nelle capriate, alcuni elementi in ferro rotti, lesioni sulle murature, la gronda perimetrale in cattivo stato di conservazione e diffuse infiltrazioni su varie parti della superficie del tetto.

Pertanto il progetto di recupero prevede un completo rifacimento della copertura per tutto il lato nord del complesso monumentale, con l’utilizzo della stessa metodologia adottata nell’ultimo intervento avvenuto nel 2017 nella porzione nord ovest del cimitero.

La spesa complessiva sarà di 320.00 euro.