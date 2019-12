Lucca No 5G, si amplia il comitato

Appuntamento domani (6 dicembre) con la terza assemblea pubblica aperta degli aderenti o degli interessati all’iniziativa Lucca No 5G per approfondire la situazione dell’applicazione sul territorio lucchese del sistema di teletrasmissione denominato 5G, in particolare sui possibili effetti sulla salute dei cittadini e di tutte le forme viventi esistenti sul territorio.

Il coordinamento eletto riferirà sulle iniziative intraprese e su quelle programmate, e si provvederà a integrare da sette a dieci componenti l’organico del coordinamento.

È programmata infine una breve informativa di base sulla rete 5G per una migliore sua conoscenza. Per questo la cittadinanza è invitata a intervenire.

L’assemblea avrà luogo alle 17,30 nei locali dell’Anffas in via Fiorentini 25 a San Filippo.