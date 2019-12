Nuovi arredi per le palestre delle superiori

La Provincia di Lucca acquisterà a breve nuovi arredi e moderne attrezzature sportive per alcune palestre collegate alle scuole superiori del territorio gestite dall’ente di Palazzo Ducale. Lo stanziamento è di 180mila euro ed è stato ratificato da un apposito decreto deliberativo firmato dal presidente della Provincia Luca Menesini.

L’intervento sarà finanziato grazie ai contributi dell’Istituto per il Credito sportivo che, attraverso l’iniziativa Sport Missione Comune, ha consentito l’erogazione di mutui ad interessi agevolati: lo stesso canale usato dalla Provincia per realizzare i nuovi impianti sportivi all’aperto del liceo scientifico Vallisneri di Lucca nel 2020.

Gli istituti scolastici che beneficeranno delle nuove dotazioni di arredi e nuove attrezzature per lo sport sono: l’Itc Carrara di Lucca, l’Iti Fermi di Lucca, il liceo Vallisneri di Lucca, l’Isi di Barga, mentre in Versilia l’Istituto Piaggia di Viareggio, il Chini di Lido di Camaiore e l’Istituto Stagi di Pietrasanta.

Anche a seguito del bando 500 impianti sportivi dell’Istituto Credito Sportivo, attraverso il quale la Provincia ha potuto realizzare dal 2016 interventi di riqualificazione e adeguamento alle norme di sicurezza di molte palestre ad uso delle scuole superiori, ora l’ente di Palazzo Ducale punta l’attenzione sulle attrezzature dopo aver compiuto un’analisi dettagliata sulle necessità di ogni singolo impianto, anche in relazione alle nuove norme di sicurezza e di quelle delle Federazioni sportive per le varie discipline in essi praticate.