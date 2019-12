Una nuova panchina rossa inaugurata a Ponte a Moriano

Si è tenuta questa mattina (6 dicembre) a Ponte a Moriano, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione sulla violenza di genere, la cerimonia d’inaugurazione della “panchina rossa”.

Un momento molto significativo e commovente a cui hanno preso parte i ragazzi delle classi III C e IV C dell’istituto Giorgi a Saltocchio, accompagnati dalle docenti Marina Pisani e Beniamina Callipari, alcune classi della scuola media Buonarroti ed altre classi delle scuole elementari di Saltocchio.

Alla presenza dell’assessora Ilaria Vietina e di alcuni parenti di vittime di femminicidio, i ragazzi hanno letto dei brani inerenti l’argomento, ponendo un’importante riflessione su tematiche così delicate che coinvolgono tutti in prima persona e che, come hanno espresso le docenti, “ci riportano all’importanza di restare sempre umani, di non abbassare mai la guardia e di non perdere mai il contatto con la realtà che ci circonda, perché la violenza è silenziosa, ma il nostro grido di indignazione deve continuare a riecheggiare sempre più forte”.