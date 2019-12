La Natività al centro della comunità di Lucca, con un presepe allestito all’interno della chiesa di San Michele in Foro. È stato inaugurato questa mattina (7 dicembre) il presepe nel cuore della città realizzato professor Adolfo Lorenzetti, con la collaborazione di diversi volontari – che hanno offerto molte ore del loro tempo – e della Confraternita dei Legnaioli di Lucca.

A benedire il presepio è stato l’arcivescovo Paolo Giulietti, che ha sottolineato l’importanza della rappresentazione della Natività di Gesù facendo un vero e proprio appello a realizzare, nelle case, il presepe.

“Vorrei richiamare la vostra attenzione su un dettaglio su questo presepe: il tacchino. Cosa c’entra questo animale con l’epoca di Gesù? Cosa c’entrano le case lucchesi rappresentate nel presepe? La risposta è semplice: il presepe non è mai un esercizio di archeologia, bensì di fede. Il presepe ci dice che il Signore vien incontro a noi sempre, in ogni tempo e in ogni cultura. Il presepe ci dice che il Natale non è una cosa lontana, ci lancia un messaggio da vicino che riguarda ciascuno di noi. Il presepe non è un esercizio di storia in cui bisogna essere fedeli ai costumi del tempo. Noi siamo protagonisti in questa rappresentazione, non siamo solo spettatori. E quando poi lo facciamo, siamo ancora più protagonisti: ci mettiamo la nostra arte per celebrare questo avvenimento. Ogni presepe è una lettura attualizzata della nascita di Gesù. Per questo è importante il segno del presepe: per i credenti è l’avvenimento della salvezza, per i non credenti è l’esaltazione dell’uomo. Ci dice che la vita è importante. Porta con sé anche un latro messaggio: quando nasce un bambino, siamo tutti contenti”.