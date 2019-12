Asl, avviso pubblico per incarichi e sostituzioni in pediatria

Novità per il potenziamento degli organici in sanità nella Asl che comprende Lucca, Valle del Serchio e Versilia.

La Usl Toscana nord ovest ha diffuso un avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria aziendale per il conferimento di incarichi provvisori o l’affidamento di sostituzioni di pediatria o assistenza primaria per l’anno 2020.

I medici interessati dovranno presentare domanda nelle modalità riportate nell’avviso entro e non oltre il giorno martedì 7 gennaio.

Gli avvisi completi e i moduli per presentare domande sono pubblicati nella sezione Bandi e Avvisi del sito della azienda Usl Toscana nord ovest.