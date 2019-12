Dal Cnv il cordoglio per la morte di don Diomede

Il cordoglio per la scomparsa di don Diomede Caselli, già direttore della fondazione Villaggio del fanciullo arriva anche dal Centro nazionale per il volontariato di Lucca.

“L’esempio e il segno di umanità che don Diomede ha testimoniato e che il Villaggio continua a testimoniare per Lucca e per il suo tessuto sociale – scrive il Cnv – ci richiama tutti ad una sempre maggiore disponibilità nei confronti delle nuove generazioni. Non possiamo infatti che continuare, anche nelle realtà di volontariato, ad avere bene in vista l’importanza di una promozione vera e sana dei giovani, soprattutto se in difficoltà, perché siano autentici protagonisti della loro crescita e della crescita del tessuto sociale dove vivono”.

“Nonostante la grave perdita – conclude il Cnv – figure come don Diomede Caselli, con la loro vita, questo continueranno sempre a dirci”.