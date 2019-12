Il Comprensivo Lucca 3 spalanca le porte alle famiglie

E’ tempo di porte spalancate anche nelle scuole dell’istituto comprensivo Lucca 3. Sabato (14 dicembre) i docenti dell’istituto incontreranno le famiglie nella giornata dell’open day, per la presentazione della scuola in vista dell’iscrizione all’anno scolastico 2020-21. E’ un momento importante di integrazione scolastica dove gli insegnanti inviteranno a visitare la scuola e presenteranno l’offerta formativa rispondendo a eventuali domande dei genitori.

Sono organizzati workshop didattici guidati dagli insegnanti per permettere di conoscere le attività della scuola.

Gli appuntamenti iniziano sabato, dalle 15 alle 17 alla scuola di San Donato in via Villa Altieri. Alla scuola don Milani di via Matteotti l’open day si svolgerà tra le 15,30 e le 17,30 mentre alla scuola Giusti di via don Minzoni sarà dalle 16 alle 18. Alla Carlo del Prete invece le porte dell’istituto apriranno dalle 16 alle 18.