Rifiuti, niente multe a esercenti per i tributi non pagati

Nessuna multa verrà applicata alle utenze non domestiche che non erano in regola con il pagamento dei tributi per l’occupazione del suolo pubblico per le annualità 2014 e 2015.

Resterà invece obbligatorio il pagamento del tributo: un atto dovuto per legge e previsto dal regolamento. È quanto precisa Sistema Ambiente attraverso il presidente Matteo Romani.

“Il Comune di Lucca e Sistema Ambiente applicano i tributi nel rispetto dei principi fondamentali della finanza pubblica e di equità – spiega – e non hanno alcun potere di intervenire sulla richiesta di riscossione del tributo che, come chiarito a più riprese dalla Corte dei Conti, è da intendersi come “indisponibile”. Per Sistema Ambiente non c’è nessuna intenzione punitiva nei confronti degli esercizi commerciali, ma semplicemente la necessità – obbligatoria anche per l’azienda – di applicare e far rispettare la legge in merito alle riscossioni tributarie. Rinnoviamo comunque la nostra disponibilità a concordare con i contribuenti interessati la rateizzazione di quanto dovuto”.