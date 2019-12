Brenda, cagnolina di 5 anni, cerca nuova famiglia

Brenda, cagnolina di 5 anni, cerca casa. La canina è buonissima – sana vaccinata e chippata – e ama la compagnia sia delle persone che di altri cani femmine e maschi.

È una giocherellona felice e sa dare tanta gioia a chi le sta vicino. La sua storia è un po’ triste: viene da Potenza, randagia perché abbandonata in quanto non adatta alla caccia quindi lasciata a sè stessa per le strade. Dopo un lungo anno di stenti finalmente una volontaria del posto la nota e se ne prende cura ed ora eccola qui a Lucca a cercare una nuova vita…quella che si merita.

Per maggiori informazioni: 3471834141