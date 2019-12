S. Concordio, un altro mese con i lavori per la ciclabile

I lavori per la nuova pista ciclabile e i marciapiedi in via Nottolini dureranno almeno un altro mese. A San Concordio i cantieri proseguiranno ancora con le modifiche alla viabilità, almeno fino al prossimo 18 gennaio: dal senso unico in via Nottolini, all’obbligo di fermarsi e dare precedenza in via della Formica, all’intersezione con via Guidiccioni. Anche in questa zona, infatti, proseguono le opere per la sistemazione dei marciapiedi e la pista ciclabile.

E piovono proteste. “Questi lavori – spiega una residente – stanno provocando notevoli disagi. Il cantiere ha ostruito un passo carrabile causando problemi ai residenti, mentre anche le attività commerciali stanno soffrendo. Purtroppo, il protrarsi della situazione non aiuta davvero nessuno”, si lamenta ancora la donna.

Le prime opere, si ricorderà, erano partite in estate: hanno riguardato la realizzazione del tratto di pista ciclabile in via della Formica e anche queste opere erano subito finite nel mirino per gli inevitabili disagi.