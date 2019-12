A Villa Bottini il forum della sostenibilità

Dopo le tappe di Firenze e Pistoia il Forum della sostenibilità arriva a Lucca. Appuntamento dalle 17 alle 20 di domani (17 dicembre) a Villa Bottini in via Elisa 9. I

Il Forum territoriale – sui social #ToscanaSostenibile – prevede cinque i tavoli di discussione aperti alle idee e ai suggerimenti dei partecipanti: cambiamenti climatici ed energia; smart city, città e comunità sostenibili; mobilità, innovazione e infrastrutture; verde urbano, forestazione assorbimenti; economia circolare.

Saranno presenti dei facilitatori che aiuteranno la discussione e i risultati del lavoro dei tavoli saranno ridiscussi con l’utilizzo di tecniche interattive nella plenaria conclusiva.

All’iniziativa saranno presenti Federica Fratoni, assessora all’ambiente e difesa suolo, Marco Remaschi, assessore all’agricoltura e i rappresentanti del Comune di Lucca.

Il Forum fa parte del percorso messo in campo dalla Regione Toscana per la formazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.