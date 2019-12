Monastero di Sant’Agostino a Vicopelago, Comune partecipa a bando Ue

Il Comune di Lucca parteciperà al bando Urban Innovative actions nella linea di azione Culture and cultural heritage. Una call che ha una dotazione complessiva di 50 milioni di euro e il cui termine per la presentazione delle proposte progettuali è scaduto lo scorso giovedì (12 dicembre).

Dal Comune è stato pubblicato a novembre un avviso per manifestazioni di interesse per un progetto che ha come obiettivo specifico la rigenerazione del monastero di Sant’Agostino a Vicopelago la cui attuale proprietà, l’ordine delle Suore Agostiniane, ha dichiarato la propria volontà di cedere il diritto di superficie ai soggetti partner del progetto senza costi.

I partner del progetto, definiti dopo la valutazione di inizio dicebre, sono l’istituto superiore di studi musicali Luigi Boccherini, l’Alda, la cooperativa agricola sociale Calafata, la Caritas, Lucca Creative Hub, Fondazione Casa Lucca e Promo Pa. Il partenariato che si andrà a costituire potrà elaborare una proposta complessiva.

Il Comune ha quindi approvato la partecipazione al bando ed ha approvato la composizione del partenariato. Ora il progetto può prendere vita nella sua concretezza.