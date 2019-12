Nuovo consiglio di amministrazione per l’Imt Lucca

Insediato il nuovo consiglio di amministrazione della Scuola Imt Alti Studi Lucca, riunitosi per la prima volta lo scorso 29 novembre. Il consiglio di amministrazione, nominato nei mesi scorsi a valle dell’entrata in vigore del nuovo statuto il 13 luglio, allinea la Scuola Imt alle altre scuole a statuto speciale del nostro paese.

La principale novità riguarda la presenza di quattro membri, designati dal Senato Accademico, non appartenenti ai ruoli della scuola.

I membri “esterni” sono stati scelti all’interno di una rosa proposta dal direttore Pietro Pietrini, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza.

Nella seduta del settembre scorso, il senato accademico ha dunque valutato i 12 candidati individuati da Pietrini, tra personalità del mondo accademico, istituzionale, economico e ha nominato all’unanimità Marcello Clarich, ordinario di diritto amministrativo della Sapienza di Roma, Aldo Gangemi, ordinario di informatica dell’università di Bologna e direttore dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione (Istc) del Cnr, Stefania Giannini, già ministro dell’università e attuale vice-direttore dell’Unesco con delega all’istruzione e Massimo Marsili, direttore della Fondazione Giacomo Puccini e già componente del consiglio direttivo della scuola dal 2011.

Nel Cda siedono inoltre tre professori ordinari della scuola eletti dal corpo docente, Amos Bertolacci, Guido Caldarelli e Nicola Lattanzi; un rappresentante eletto dai ricercatori, Armando Rungi; un rappresentante eletto dagli allievi, Erica Ordali; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, Lara Bertoncini.

Un consiglio di amministrazione dunque di altissimo profilo, chiamato a guidare nei prossimi quattro anni le scelte strategiche per il futuro della Scuola nel panorama nazionale ed internazionale dell’Alta Formazione.

Rinnovati anche collegio di disciplina e nucleo di valutazione. Per il collegio di disciplina, i nomi sono quelli di Maria Luisa Catoni e di Emanuele Rossi – confermati rispetto allo scorso anno – e quello di Riccardo Zucchi, che ne entra a far parte, invece, per la prima volta. I tre membri supplenti sono invece Elena Bargelli, Stefano Ferracuti e Marco Paggi.

Per il nucleo di valutazione, designati quattro membri esterni, di cui due confermati dallo scorso anno – Walter Bergamaschi e Mario Del Vecchio – e due nuovi – Luca Bardi, direttore amministrativo uscente della Scuola Sant’Anna, e Domenica Romagno – oltre ad un rappresentante degli allievi, Sedric Zucchiatti.