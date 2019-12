Menesini confermato presidente, auguri di buon lavoro dal sindacato Conapo

Un plauso alla riconferma del presidente della Provincia, Luca Menesini, arriva dal segretario del sindacato Conapo dei vigili del fuoco, Nicola Totaro.

“Auguro – dice – buon lavoro al presidente Menesini. Un buon lavoro che ha già dimostrato di fare con i lavori che hanno preso il via alla caserma dei vigili del fuoco di via Barbantini. Ora grazie ai primi interventi il tetto non fa pià acqua, in senso letterale”.

“Certo – prosegue – i lavori non sono ancora finiti e, come ci ha assicurato Menesini durante il suo sopralluogo, continueranno fino alla sistemazione definitiva. Anche per questo auguriamo buon lavoro al presidente”.