Alla Pascoli si premiano gli scacchisti in erba

Grande festa alla scuola primaria Giovanni Pascoli in centro storico a Lucca. Domani (19 dicembre) alle 12 si terranno infatti le premiazioni del primo Torneo di scacchi Paskolov che ha visto i giovani alunni dell’elementare cimentarsi nel gioco.

A consegnare i premi la dirigente scolastica Dora Pulina, con la presidente del consiglio d’istituto Cristina Grigli e i volontari che in queste settimane hanno fatto conoscere e apprendere le regole del gioco e l’importanza e la finalità degli scacchi.

Fondamentale in questo progetto il connubio tra scuola e famiglia, grazie al quale genitori e nonni si sono affiancati alle insegnanti per trasferire le conoscenze, i segreti, e le passioni di uno dei giochi più antichi del mondo.

Durante la cerimonia che si terrà nella biblioteca della scuola Pascoli verranno consegnati i diplomi ai bambini e ai volontari. Poi il momento della proclamazione del vincitore del torneo che riceverà il trofeo che verrà assegnato alla classe e custodito dalla stessa per un anno. Lo stesso trofeo verrà poi rimesso in palio per la seconda edizione del Paskolov 2020-2021.

Il nome del vincitore verrà inserito nel libro del torneo che sarà custodito dalla scuola e aggiornato dopo ogni edizione. Al termine della cerimonia le classi quarte canteranno la canzone degli scacchi, vero e proprio inno ai valori espressi dal gioco e dalla condivisione. Saranno presenti alla cerimonia le rappresentanti delle classi coinvolte verso le quali va il ringraziamento dei docenti per la fattiva collaborazione e per il raggiunto successo del progetto.