Misericordia, verso una nuova sede per i 160 anni

Il 2020 sarà un anno molto importante per l’Arciconfraternita di Miserciordia di Lucca. L’associazione infatti compirà 160 anni e in vista di questa ricorrenza nel sale di via Cesare Battisti si sta lavorando ad un programma di iniziative, come conferma il presidente Cesare Rocchi: “Nel 2020 la Misericordia compirà 160 anni (prima aveva un’altra denominazione) e stiamo programmando una serie di iniziative per valorizzare al meglio quanto fatto di buono in questo tempo dall’associazione”.

Festeggiamenti che però non possono far passare in secondo piano le difficoltà a cui la Misericordia deve far fronte, in primis quello legato alla sede: “Avere la sede in centro storico ci penalizza molto – prosegue Rocchi -. Innanzitutto, non abbiamo a disposizione sufficienti stalli per i nostri 14 mezzi di soccorso. Senza contare che in certi periodi dell’anno, penso ai Comics per fare un esempio, uscire con un mezzo diventa estremamente complesso. Inoltre è capitato in più di un’occasione che siano state fatte delle multe ai nostri volontari che si recavano in sede. Un fatto che scoraggia le persone a venire”.

Per questo motivo, con l’amministrazione comunale sono allo studio diverse soluzioni: “Villa Pardini a Sant’Anna potrebbe essere una buona soluzione, potrebbe essere fatto uno scambio di proprietà tra Comune di Misericordia. Certo dovrebbero essere fatti degli aggiustamenti per consentire anche in quel caso l’uscita dei mezzi ma le cose sarebbero molto più semplici per noi”.