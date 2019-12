Shopping natalizio, c’è il mercatino artigiano in San Frediano

Ancora pochi giorni per fare shopping natalizio al mercato nel centro storico. Resterà aperto fino a martedì (24 dicembre) il mercato artigianale in piazza San Frediano, con i banchi aperti fino alle 20.

Undici espositori di prodotti di grande qualità, di diverse merceologie, faranno compagnia a un Babbo Natale che leggerà le letterine dei bambini insieme all’Elfa Lucy domani (21 dicembre) e il giorno della vigilia, dalle 17 in poi.

Domenica (22 dicembre) sarà invece la volta dell’Elfa gioiosa.

L’Elfa gioiosa, il violinista e il sogno del Natale sarà infatti lo spettacolo di trampoli e musica itinerante che si terrà nella piazza la domenica prima di Natale (spettacoli di un’ora ciascuno alle 15,30 e 17,30).

I banchi saranno un’opportunità in più per chi sta scegliendo i regali per parenti ed amici per le festività natalizie. La manifestazione è organizzata da Cna e Piazzainarte.