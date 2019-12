Uffici provinciali, cambiano orari e aperture per le feste

Gli uffici della Provincia di Lucca a Palazzo Ducale rimarranno chiusi al pubblico nei pomeriggi dei martedì (24 dicembre) e di martedì 31 dicembre per S. Silvestro, giorni in cui gli uffici rimarranno aperti fino alle 15. Un decreto presidenziale ha disposto la chiusura degli uffici mentre, invece, ha mantenuto l’apertura di venerdì (27 dicembre) nonostante sia un giorno tra altri festivi. L’ufficio economato, inoltre, sarà chiuso al pubblico per operazioni di verifica e chiusura contabile annuale fino al 7 gennaio compreso.

Per quanto riguarda le festività natalizie la Provincia informa, inoltre, che il Museo dell’emigrazione italiana Paolo Cresci e il Museo del Risorgimento di Palazzo Ducale saranno chiusi il giorno di Natale e di Capodanno, ma saranno aperti il 24 e il 31 con il consueto orario 10-13 e 15-17,30.

Il percorso olfattivo napoleonica Il Naso e la Storia di Palazzo Ducale sarà chiuso il 24, il giorno di Natale e il 1 gennaio, aperto sabato 28 con visita straordinaria dalle 11,30 alle 12,30 e il 31 dicembre aperto solo la mattina in orario 10-13.

Villa Argentina, a Viareggio, invece sarà chiusa il 25 dicembre e il 1 gennaio; aperta il 24 e il 31 dicembre con orario 10-13 ; 14 – 17,30. Il giorno 27 la Villa sarà aperta solo la mattina con orario 10-13.

La Fortezza di Mont’Alfonso, a Castelnuovo Garfagnana, sarà chiusa il 25 dicembre e il 1 gennaio e aperta la mattina del 24 e del 31 dalle 9 alle 13.

Il 26 dicembre, giorno di S. Stefano, tutti i percorsi museali citati saranno chiusi.