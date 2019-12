Continuano le ricerche del golden retriever Max

Continuano le ricerche per riportare a casa sano e salvo Max, il cucciolone di golden retriever smarritosi il 28 novembre scorso al parco fluviale di Lucca, in zona via della Scogliera.

“Grazie alla generosità e al buon cuore di molti ci sono pervenute – dicono i proprietari – diverse segnalazioni di Max. Inoltre al bar Il Bardo abbiamo disposto un punto per poter ritirare i volantini, grazie alla disponibilità del proprietario”.

I volantini e la proprietaria di Max, Francesca sono impegnati costantemente nelle ricerche per riportare Max a casa.

Inoltre per chiunque fornisca indicazioni utili al ritrovamento di Max è stata messa a disposizione una ricompensa.

“Chiediamo a chiunque abiti nelle zone di Lucca e dintorni – chiude l’appello – di tenere gli occhi aperti e di segnalarlo ai numeri sul volantino. Grazie di cuore a chi vorrà sostenerci nella nostra battaglia per riportare a casa Max”.