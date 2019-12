Sistema Ambiente, cambiano gli orari per le feste

Durante le festività natalizie alcuni servizi di Sistema Ambiente subiranno delle variazioni: sabato (28 dicembre) rimarrà chiuso il punto di distribuzione dei kit e delle tessere per le nuove isole ecologiche del centro storico, in funzione all’ex biglietteria Teatro del Giglio; orario ridotto, invece, sia il 24 che il 31 dicembre per gli uffici amministrativi e per il servizio relativo alla tariffa di igiene ambientale (Tia) di Borgo Giannotti, che resteranno aperti dalle 8,30 alle 13. Nei giorni 24, 27 e 31 dicembre, infine, il call center sarà attivo fino alle 13.

Nei primi mesi dell’anno – la data ufficiale sarà comunicata da Sistema Ambiente a inizio 2020 – entrerà in funzione il nuovo sistema di raccolta differenziata del centro storico, che prevede l’eliminazione dei sacchetti filo–strada, grazie all’introduzione di 70 nuove isole ecologiche fuori terra, che andranno ad aggiungersi a quelle scomparsa già esistenti. Tutte le nuove isole, denominate Garby, saranno utilizzabili esclusivamente con la nuova tessera personalizzata fornita gratuitamente da Sistema Ambiente che potrà essere ritirata dagli utenti nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 9,30 alle 16 al punto di accoglienza turistica del Comune di Lucca, in piazzale Verdi (vecchia Porta San Donato); martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 17 – Sede di Sistema Ambiente Borgo Giannotti; mercoledì dalle 8,30 alle 13, sede di sistema Ambiente Borgo Giannotti.