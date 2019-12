Guasto all’illuminazione del semaforo segnalato alla ditta

Guasto all’impianto di illuminazione verticale al semaforo di via Pesciatina, il comando della polizia municipale di Lucca ha già provveduto ad informare la ditta incaricata.

E’ quanto risponde l’Urp del Comune di Lucca ad una cittadina che nei giorni scorsi si era lamentata di non aver ricevuto ancora alcun riscontro, dopo la prima segnalazione risalente al 29 novembre scorso. Segnalazione che, secondo l’Urp, riguardava “un generico guasto all’impianto di illuminazione di via Pesciatina e quindi veniva correttamente smistata, sempre tramite programma gestione segnalazioni, agli uffici competenti – si legge in una nota -. Al momento non abbiamo avuto riscontri in merito alla sua segnalazione da tale ufficio né da altri per il tramite del programma”.

“Apprendiamo ora da questa sua email che il problema è invece relativo alla segnaletica luminosa verticale di attraversamento pedonale – è la risposta dell’Urp -, pertanto da contatti presi, in data odierna, con i nostri uffici abbiamo saputo che il 12 dicembre il comando della polizia municipale ha attivato l’ufficio traffico che a sua volta ha segnalato il guasto alla ditta. Ora ci permetta di dissentire, in merito alla sua dichiarazione secondo cui non ha ottenuto risposta ad alcuna delle sue telefonate, in quanto, in caso di telefonata diretta ad uno dei numeri degli operatori Urp se questi non riescono a rispondere perché impegnati con il pubblico che si presenta allo sportello, dopo alcuni squilli a vuoto questa viene automaticamente smistata al call center che risponde per tutti gli uffici del Comune dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,30 e che è raggiungibile direttamente tramite il numero Vocecomune 0583.4422“.