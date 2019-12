Medicina dello sport chiusa per le festività

L’Azienda Usl Toscana nord ovest informa che l’ambulatorio di medicina sportiva della Cittadella della Salute al Campo di Marte di Lucca rimarrà chiuso a partire da oggi (23 dicembre) fino a martedì 31 dicembre compreso.

Quanto agli altri orari per le festività venerdì (27 dicembre) saranno chiuse per l’intera giornata le sedi del distretto sanitario di Marina di Pisa e di San Marco così come gli uffici del dipartimento di prevenzione di Gallicano (compreso Castelnuovo), Bagni di Lucca e Capannori.