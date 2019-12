E’ una delle piazze più trafficate del centro storico, anche per il fatto che vi ha sede il terminal dei bus di linea. Piazzale Verdi, tuttavia, è diventato un percorso ad ostacoli: l’asfalto, in alcuni tratti, è infatti ridotto ad un vero e proprio colabrodo, rendendo difficile non soltanto camminare sulla strada ma anche attraversare la piazza con l’auto.

E quando piove i disagi aumentano e la piazza, facilmente, va allagata con grandi difficoltà soprattutto per i pedoni.

Foto 3 di 3





E’ quello che più o meno accade anche in piazzale Arrigoni, dove l’asfalto dei camminamenti che attraversano la strada è assolutamente da rifare.

Così l’amministrazione comunale ha approvato – per entrambe le aree – il progetto esecutivo che consentirà il rifacimento della carreggiata e l’impermiabilizzazione dell’asfalto.