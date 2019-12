Andrea Lazzari è il lucchese più “friendly” dell’anno

Impegno e lotta alle discriminazioni. È Andrea Lazzari, giovane educatore professionale di Lucca, il lucchese più “friendly” dell’anno: quello cioè che nel corso del 2019, più di ogni altro, è stato vicino ed attento ai bisogni delle persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali e asessuali del nostro territorio. Lazzari ha infatti vinto la prima edizione del premio Nutriamo le differenze, ideato e realizzato dall’associazione LuccAut che da anni è attiva per lottare contro tutte le discriminazioni, ed in particolare quelle nei confronti delle persone Lgbt+. La premiazione è avvenuta durante l’iniziativa L’anno che verrà, che si è svolta al Centro giovani di Santa Margherita a Capannori.

Andrea Lazzari è un counsellor, educatore professionale e mediatore culturale che da anni presta il suo servizio gratuito allo sportello Ascoltayi che offre – in maniera gratuita e in assoluto rispetto della privacy – ascolto, orientamento e accoglienza a tutte le persone che, direttamente o indirettamente, affrontano le difficoltà legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.

“Parte quest’anno il nostro premio Nutriamo le differenze – spiega la presidente di LuccAut, Romina Incorvaia – che, d’ora in avanti, premierà a fine di ogni anno la persona che più è stata vicina e attenta alla lotta alle discriminazioni che, anche sul nostro territorio, ancora purtroppo colpiscono le persone Lgbt+. Quest’anno abbiamo voluto assegnare il riconoscimento ad Andrea Lazzari per la generosità con cui ha sempre aiutato nell’orientamento e nell’ascolto le persone che si sono rivolte allo sportello. E’ grazie a persone come lui se a Lucca sta diventando meno difficile vivere, con serenità e consapevolezza, il proprio orientamento sessuale e identità di genere. E questo impegno, noi crediamo, vada pubblicamente riconosciuto”.