Fuochi e alcol, ecco i limiti per la notte di Capodanno

L’amministrazione comunale, in particolare l’assessore Francesco Raspini e il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini, ricordano che secondo il regolamento di Polizia urbana è vietato accendere, lanciare e far esplodere qualsiasi artificio pirotecnico come petardi, mortaretti, razzetti, fischioni e simili, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il divieto, come ogni anno, è arrtivo dalle 18 di domani (31 dicembre) alle 8 del 1 gennaio e ha lo scopo di proteggere gli utenti deboli, quali anziani, bambini, persone particolarmente sensibili per le proprie condizioni di salute e di tutelare gli animali. La sanzione prevista per chi non rispetta il divieto va da un minimo di 150 euro a un massimo di 450 euro.

“La tradizionale festa di Capodanno in piazza San Martino vuole essere un momento di condivisione e di gioia – spiega l’aministrazione -, pensato per affermare ancora una volta i valori della pace, del rispetto e dell’amore per il prossimo, sia esso un animale o una persona”.

Proprio per questo durante la festa in piazza scatteranno anche le limitazioni legate all’utilizzo di contenitori rigidi e all’alcol. E’ quanto emerge dall’ordinanza firmata oggi (30 dicembre) dal sindaco Alessandro Tambellini. Dalle 21 di domani (31 dicembre) alle 8 del primo gennaio sarà vietato ai locali del centro storico (in particolare piazza San Martino, via del Molinetto, corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via del Molinetto e via Vittorio Veneto, via San Girolamo, via Vittorio Veneto, nel tratto tra via Carrara e piazza Napoleone, piazza Napoleone, piazza del Giglio, piazza XX settembre, piazza San Giusto, piazza San Giovanni, via del Battistero, via Duomo) anche attraverso i distributori automatici, vendere bevande in contenitori rigidi come metallo o vetro.

Mentre chi prenderà parte alla festa in piazza non potrà introdurre nell’area della manifestazione contenitori dello stesso tipo sempre dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio. A partire dalle 3 della notte di Capodanno e fino alle 8 del mattino, in centro storico non potranno nemmeno essere vendute e somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.