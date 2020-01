Anno nuovo, polemica vecchia.

Anche il 2020 si apre con le lamentele riguardanti il mancato ritiro dei rifiuti in alcune parti della città. Nel mirino di un residente, in particolare, la zona di via del Palazzaccio a Sant’Anna dove, complici anche le festività, non è stata ritirata la carta negli ultimi dieci giorni. E i mastelli fuori dalle abitazioni, comprensivi degli incarti dei regali, continuano a riempirsi.

Segnalazione anche dalla zona dell’ex ospedale di Campo di Marte dove alcuni incivili hanno approfittato della presenza di tre vecchi cassonetti e di un compattatore per trasformare l’area in una piccola discarica abusiva,

La richiesta, ovviamente, è quella di un celere intervento da parte di Sistema Ambiente per evitare il ripetersi di situazioni di degrado.