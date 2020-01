Strade, nel 2020 due nuove rotatorie in città. Tanti cantieri per le scuole

Sono in cantiere 69 milioni di opere pubbliche nei prossimi tre anni, con priorità per le aree esterne al centro storico e per la manutenzione delle strade e delle scuole.

Questi i principali elementi che hanno guidato la programmazione dell’amministrazione comunale nella costruzione del piano triennale delle opere pubbliche, che è stato approvato dal consiglio comunale nei giorni scorsi, contestualmente al bilancio di previsione.

“Un piano concreto – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Celestino Marchini nel presentare il documento all’assemblea consiliare – che non lavora su chimere, ma su opere realizzabili, o attraverso risorse direttamente investite dal Comune oppure attraverso bandi regionali, statali ed europei. In coerenza con il progetto di miglioramento e conservazione della città che l’amministrazione Tambellini sta portando avanti, investiremo 29 milioni nel 2020, 25 milioni e 600mila euro nel 2021 e 9,6 milioni di euro euro nel 2022, puntando in particolare al completamento dei grandi interventi dei Quartieri Social e ad aumentare ulteriormente le manutenzioni delle opere pubbliche, prime fra tutte le scuole e le strade”.

Nel dettaglio, solo quest’anno saranno investiti oltre 9 milioni di euro in opere di edilizia pubblica e di questi ben 4.650.000 euro saranno riservati solo alle scuole, per interventi che mirano ad ammodernare gli edifici e renderli più accoglienti e funzionali alle attività didattiche.

Si interverrà con opere di manutenzione straordinaria sullo sfondellamento dei solai e sulla vulnerabilità anche di elementi non strutturali. Saranno effettuate indagini e interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio scolastico, con opere mirate all’abbattimento delle barriere architettoniche, rifacimenti di manti di copertura, facciate, infissi, recinzioni, servizi igienici, impianti di riscaldamento e adeguamento di allacci fognari.

“La maggior parte delle nostre scuole – spiega Marchini – sono state costruite più di quarant’anni fa. Si tratta di edifici ormai vecchi, che hanno bisogno di lavori importanti dal punto di vista strutturale, dell’impiantistica e dell’accessibilità. L’amministrazione ha iniziato questo programma di interventi nello scorso mandato e su questo settore proseguiamo ad investire, con l’obiettivo di lasciare alla comunità ambienti scolastici rinnovati, accessibili e più funzionali”.

Sulle strade nel 2020 saranno spesi 6.750.000 euro. Le manutenzioni riguarderanno principalmente nuove asfaltature, installazione di guardrail, indagini geologiche e geotecniche per progettare interventi di consolidamento, messa in sicurezza di attraversamenti pedonali. In particolare, fra le nuove opere che verranno realizzate nel corso di quest’anno per migliorare la viabilità cittadina, si segnalano le due rotatorie, una fra via delle Città Gemelle e via di San Donato e l’altra tra viale Marti e via San Iacopo.

“Questo intervento – dichiara l’assessore – insieme all’installazione di un semaforo a chiamata per l’attraversamento pedonale e allo spostamento del cordolo alla stazione, contribuirà ulteriormente alla fluidificazione del traffico sulla circonvallazione, in attesa di potere avere le risorse necessarie per realizzare il sottopasso alla stazione e una nuova rotatoria a porta San Donato”.

Sempre in tema di viabilità, quest’anno saranno effettuati i lavori per due parcheggi, uno ad Aquilea e uno ad Antraccoli e, nell’ambito del finanziamento di 2 milioni di euro del Mibact per il restauro e la valorizzazione delle Mura Urbane, con i lavori al tratto compreso fra Porta Elisa e Porta San Donato, sarà completato l’anello di mobilità dolce intorno agli spalti delle mura, che consentirà di muoversi in sicurezza sia in bicicletta che a piedi, senza alcuna interferenza con il traffico stradale.

Sui Quartieri Social, nel corso di quest’anno saranno investiti 7,7 milioni euro: queste risorse serviranno a completare gli interventi a San Concordio per la riqualificazione dell’area ex Gesam, dell’area a verde e della pista ciclabile. A San Vito saranno investite risorse per la ristrutturazione di piazza Lodovico Ariosto e per la pista ciclabile. A Sant’Anna i 760mila euro di ribassi sui progetti Piu saranno investiti per nuovi percorsi pedonali protetti di collegamento con la via Sarzanese e per la riqualificazione delle aree a verde di via Amendola e piazza dei Caduti nei Lager.

Sempre fra i grandi interventi, da segnalare l’impegno di risorse nell’ambito dell’edilizia sportiva con l’avvio del grande progetto di recupero della palestra Bacchettoni, il quarto lotto dei lavori al Palazzetto dello sport, quelli per l’illuminazione dello stadio Porta Elisa e quelli alla palestra di San Lorenzo a Vaccoli.

Infine dalla rimodulazione del Piuss e attraverso il finanziamento del Mibact di 2 milioni di euro, saranno investite risorse per l’Expo del Fumetto alla ex Manifattura, per il teatro del Giglio e il San Girolamo, per l’auditorium San Romano e per il teatro Nieri di Ponte a Moriano.