Mancato ritiro della carta, polemiche anche a San Vito

Ancora il ritiro della carta al centro delle polemiche delle festività. Stavolta la segnalazione, dopo quelle provenienti da Sant’Anna e San Marco, arriva da San Vito.

Leggi anche La segnalazione Rifiuti non ritirati in via del Palazzaccio, residenti protestano

“Sistema Ambiente non ritira la carta – scrive un cittadino – dall’11 dicembre nella zona di San Vito. Ho sollecitato sia i vigili urbani sia Sistema Ambiente ma ad oggi non sono passati. Noi cittadini continuamo a pagare, e il servizio non c’è…”.