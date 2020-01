Easy Driver, la Rai accende le telecamere su Lucca

Easy Driver torna a fare tappa a Lucca. La nota trasmissione di Rai Uno dedicata ai motori è tornata ad accendere i riflettori sulla città con un servizio che è andato in onda proprio questo pomeriggio.

La trasmissione condotta da Margherita Adamo ha reso protagonista Lucca, per la presentazione di due modelli di auto di lusso: la Porsche Panamera e Cayenne.

Nel servizio fanno da splendida cornice le Mura e le strade di Lucca. Non è la prima volta che Easy Driver sceglie la lucchesia per le sue riprese: nel 2015 protagoniste erano state le strade della Piana e in particolare di Capannori.