Nella mattinata di oggi (4 gennaio) un guasto a una spazzatrice di Sistema Ambiente ha provocato la perdita di olio dal motore in piazza San Francesco e strade limitrofe, tra cui via della Fratta, via Nuova e nella zona del Carmine, provocando anche alcune cadute di passanti e ciclisti. Immediato l’intervento per cospargere di materiale assorbente le strade e garantire l’incolumita di auto e pedoni. La strada rimane comunque scivolosa e il consiglio è di prestare la massima attenzione.

In centro storico, l’episodio ha creato non soltanto disagi ma anche proteste. In via Nuova e nella zona del Carmine i residenti e i passanti si sono trovati a fare un vero e proprio slalom in strada per evitare le chiazze di olio e scivolare.

Alcuni passanti sono caduti a terra. Nella zona del Carmine un signore in bicicletta non è riuscito ad evitare la macchia di olio ed è scivolato a terra.