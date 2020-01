Ricci (Giovani FI): “Porta a porta, disagi nei ritiri nei quartieri”

Disagi nella raccolta porta a porta: è quanto denuncia Giovanni Ricci, presidente provinciale dei giovani di Forza Italia parlando di un avvio di 2020 difficile in alcuni quartieri.

“Ho appreso stamani che ci sono stati problemi sia a San Vito che in altri quartieri come l’Arancio. Difficile in particolare la situazione di via Vincenzo Lunardi: mercoledì primo gennaio non è stata ritirata la carta, il giorno successivo non è stato prelevato il non riciclabile e ieri nemmeno il multimateriale”.

“Stamani – prosegue – dopo una mia segnalazione avvenuta nella giornata di venerdì 3 gennaio , hanno prelevato umido e organico(regolarmente) e multimateriale lasciando nuovamente carta e non riciclabile. La situazione va avanti da settimane, da prima di natale: problemi vari erano già. La domanda che mi pongo è semplice: perché il Comune e Sistema Ambiente intraprendono dei servizi, di cui non riescono a garantirne il normale funzionamento? Parliamo comunque di un’amministrazione comunale che ha occhi solo per una piccola parte di città lasciando nel caos l’intero restante centro urbano”.