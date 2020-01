Lotteria Italia, venduto a Lucca il biglietto da un milione di euro

E’ il colpo dell’Epifania. Che si porta via le festività ma regala a Lucca una vincita da capogiro. Premiando un fortunato giocatore che ha acquistato nella città dalle cento chiese il biglietto da un milione di euro della Lotteria Italia.

La dea bendata bacia così Lucca. Lo fa al termine delle feste, nella sera dell’Epifania: l’occasione è ghiottissima, ed è quella della lotteria più attesa dell’anno. A Lucca un bottino di assoluto rispetto: il quarto premio. I cinque milioni – la supervincita – sono andati ad un fortunatissimo che ha acquistato la serie fortunata a Torino.

Una sorpresa arrivata in diretta tv su Rai Uno nella tarda serata dell’Epifania, alla trasmissione I soliti ignoti condotta da Amadeus e abbinata quest’anno alla tradizionale lotteria.

La febbre dell’estrazione è salita alle stelle quando, poco prima delle 23, l’agenzia delle dogane e dei monopoli ha confermato: il biglietto C 127922 è stato venduto a Lucca, e infine associato al quarto premio in palio.

Un’esplosione, poco prima dello scoccare della mezzanotte e in tutta la Lucchesia ora cresce la curiosità di sapere a chi è andato il fortunato biglietto. Sarà qualche residente, magari il vicino di casa “insospettabile”, oppure un turista di passaggio che ha acquistato qui la fortunata serie per poi tornarsene a casa e stasera scoprirsi milionario?

Certo, un milione di euro può cambiare la vita di una persona. Un sogno per molti, soltanto per uno, questa sera, una inattesa realtà.

A Torino, si diceva, è toccato il primo premio. Gli altri biglietti di prima categoria sono stati venduti a Gonars, in provincia di Udine, dove sono stati vinti 2 milioni e mezzo. A Roma vanno 1,5 milioni mentre il quinto premio in palio va ad un biglietto venduto a Erba, in provincia di Como.

Sono stati 6 milioni e 717 mila i biglietti venduti della Lotteria Italia 2019, per un incasso di 33,5 milioni di euro (il 3,4% in meno rispetto all’anno precedente, quando furono 6milioni e 955 mila).

Il Lazio – riferisce Agipronews -, si confermacome prima regione per vendite, con 1,3 milioni di tagliandi (il20% del totale nazionale) ma in calo del 5,2% rispetto allo scorsoanno. Roma conferma ancora una volta la sua tradizione diCapitale della Lotteria: le vendite nei confini della provinciaresistono sopra il milione, ma il calo colpisce anche qui con un-5,5%.

Unica altra regione sopra il milione di biglietti venduti,anche per questa edizione, e’ la Lombardia: circa 1,1 milioni (il16,4% del totale nazionale), il 2% in meno rispetto a un anno fa. Circa mezzo milione di biglietti sono stati venduti in provinciadi Milano, un dato stabile (+0,1%). L’Emilia Romagna, con 647mila tagliandi staccati si conferma al terzo posto (-2,8% il datoregionale), mentre fuori dal podio – per il secondo annoconsecutivo – c’è la Campania (605mila biglietti) che pero’ va incontrotendenza, con una crescita del 2,9%.