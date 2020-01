Martini: “Sosta gratis per i saldi, bene decisione del Comune”

Iniziato il mese di sosta gratuita dalle 17 alle 20 in tutti gli stalli blu del centro storico e della immediata periferia, il presidente della Commissione Città di Lucca di Confcommercio, Giovanni Martini, esprime alcune considerazioni su quello che è un cavallo di battaglia storico della commissione, sin dai tempi in cui era ancora circoscritta al solo centro storico:

“Terminato il periodo della festività natalizie – afferma Martini – entra nel vivo il periodo dei saldi invernali, accompagnato dalla misura dei parcheggi a stallo blu gratuiti dalle 17 alle 20. Come noto, si tratta di una misura che la nostra Commissione richiedeva da anni per il cosiddetto periodo di bassa stagione, conscia del fatto che si tratti di un periodo molto duro per le attività commerciali della città soprattutto per ragioni di flussi di visitatori, lucchesi e non”.

“Il fatto che l’amministrazione comunale – prosegue Martini -, finalmente, abbia deciso a partire dal 2019 di strutturare questa misura rendendola fissa ogni anno in calendario e non più sporadica, ci dà la conferma del fatto che avevamo ragione e che la nostra fosse una richiesta giusta, fondata su una necessità reale di animare la città nel periodo di bassa stagione turistica. L’auspicio naturalmente adesso è che tutti approfittino di questo incentivo per recarsi a Lucca in queste settimane. Visto il periodo di pioggia eccezionale verificatosi a novembre e inizio dicembre, configurabile come una vera e propria calamità naturale per il commercio lucchese, avevamo chiesto all’amministrazione la concessione dei parcheggi gratuiti in via straordinaria anche nel periodo delle festività natalizie, ma purtroppo la risposta è stata negativa. Al di là della parentesi di questo mese – termina il presidente della Commissione – il nostro impegno sindacale sul fronte dei parcheggi va avanti con forza, a partire dalla importante riunione in programma questa settimana con l’assessore Gabriele Bove, nella assoluta convinzione che la città abbia bisogno di nuovi stalli blu in numero adeguato a una città moderna e a misura di turista”.