Croce Verde Ponte a Moriano, si rinnova il direttivo

Si svolgeranno domenica (12 gennaio) dalle 8 alle 20 alla Croce Verde di Ponte a Moriano in via Vecchiacchi 17 le elezioni per il rinnovo degli organi sociali: consiglio direttivo, sindaci revisori e consiglio dei probiviri.

Possono votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale relativa al 2019 e tutti i volontari attivi dei vari settori sanitario, sociale, protezione civile e donatori di sangue.

L’associazione si auspica una forte partecipazione a questo importante momento associativo che porterà a formare la dirigenza per il prossimo triennio