Tani va in pensione, concorso per un dirigente a Lucca

Il Comune ha pubblicato un bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente a tempo pieno e indeterminato, sulla base della programmazione del fabbisogno di personale valida per il triennio 2020-2022.

A febbraio, infatti, andrà in pensione il dirigente Maurizio Tani, che si occupa del settore servizi alle imprese, edilizia e patrimonio.

La posizione dirigenziale messa a bando comprende in particolare, anche se non in via esclusiva e stabile, la direzione delle attività di pianificazione urbanistica, ambientale, economico-produttiva, di riqualificazione urbana ed edilizia. I candidati dovranno superare una prova scritta, una prova orale e una psico-attitudinale.

Le domande per partecipare al concorso dovranno pervenire al Comune di Lucca entro il 6 febbraio, o con consegna a mano al Protocollo Generale o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite Pec, o attraverso il portale Apaci.

Il bando è consultabile sul sito del Comune alla pagina Selezioni e bandi di concorso. Informazioni e chiarimenti all’ufficio del personale: 0583.442083 – 442017 – 442572.