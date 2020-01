Colombini incontra Nigel Farage: “Italia prenda esempio dalla Brexit”

Un incontro casuale per nel centro di Londra può dar vita a nuove riflessioni politiche. A maggior ragione se ad incrociare il cammino è proprio Nigel Farage, il politico britannico leader del partito della Brexit. E’ quanto è successo al presidente e direttore artistico del Puccini e la sua Lucca Festival Andrea Colombini che questa mattina (9 gennaio) ha incontrato per caso il capo del partito per l’indipendenza del Regno Unito. Un appuntamento avvenuto nel cuore di Londra, che si è presto tradotto in uno scambio di opinioni sulla situazione dell’Italia, che, a detta di Nigel Farage “risorgerà”.

“Questo è il messaggio che Farage mi ha dato stamani mattina – commenta Colombini -. Abbiamo discusso per una ventina di minuti: mi sono presentato come personaggio lucchese e presidente del Festival. Si tratta di un grande amico dell’Italia, il paese in cui ha lavorato per più di quindici anni come addetto commerciale a Milano, per una grande industria siderurgica. Mi ha confermato le sue grandissime aspettative per la politica italiana dei prossimi anni, ricordando che l’esempio della Brexit dovrebbe servire al nostro Paese, distrutto nella sua industria manifatturiera dallo sforzo tedesco e da un’Unione europea che è totalmente autoreferenziale”.

“La conosce molto bene, l’Italia – conclude -, così come conosce Matteo Salvini e ha potuto apprezzarne il lavoro come parlamentare europeo. Mi ha infine confermato che, a suo avviso, molto presto l’Italia sceglierà strade alternative per la sua permanenza nell’Unione europea e di questo sono convinto anch’io”.