DìLucca sospende le trasmissioni sul digitale terrestre

DìLucca (oggi DìTv) sospende le trasmissioni sul digitale terrestre. Lo stop arriverà alla mezzanotte di domani (10 gennaio), come recita un messaggio sulla televisione locale.

La tv locale, controllata da Città Digitali, società che per qualche tempo ha detenuto le quote di maggioranza della Lucchese e vicina all’imprenditore Arnaldo Moriconi, sembra essere arrivata ad un bivio: secondo quanto trapela chiuderà il canale digitale ma DìTv continuerà in una nuova forma sul web. Di sicuro ci sarà un trasloco in altra sede rispetto a quella di Carraia.

DìTv, televisione di Città digitali, era stata main sponsor della società calcistica rossonera e proprietaria del 98% delle quote societarie della “vecchia” Libertas, poi dichiarata fallita dal tribunale.